Cosa fare nel fine settimana… tanti eventi per tutti i gusti nell’Astigiano

Eccoci arrivati alle porte di un nuovo fine settimana, dove ad attenderci ci sono diversi appuntamenti dedicati ai gusti variegati.

Cominciamo dal mondo del vino, con la Douja D’or che volge al termine ad Asti, mentre a Nizza da oggi e per i prossimi giorni è in programma “Il Nizza è”, edizione dell’evento autunnale dedicato al Nizza Docg e al patrimonio gastronomico locale (per saperne di più clicca QUI).

Per eventi a misura di famiglia, sabato e domenica Asti ospita due nuove tappe del festival itinerante “Burattini in Circo-lo“: trovate tutte le informazioni per partecipare -> QUI

Continuiamo a parlare di divertimento spostandoci a Cocconato, dove domenica 3 ottobre è in programma la Caccia ai Tesori Arancioni, caccia al tesoro per le vie del centro promossa da Bandiere Arancioni del TCI. Sold out per la tappa di Cocconato, dove sono stati esauriti tutti i posti disponibili, una bella soddisfazione per il Comune che tanto si dà da fare per promuovere la Riviera del Monferrato.

Volete camminare? Allora a Tigliole vi aspetta una bella camminata sui sentieri tanto raccontati nei mesi scorsi da Giornarunner (se volete saperne di più della camminata cliccate QUI , sui sentieri di Tigliole cliccate -> QUI )

A Montiglio Monferrato spazio al podismo, con la tradizionale Podistica del Tartufo in occasione della fiera che celebra il prezioso tubero.

Preferite il Teatro? Allora sabato sera per voi c’è il teatro dialettale a Moncalvo! Potete saperne di più cliccando QUI.

Volete fare compere? Domenica 3 ottobre arriva a San Damiano il mercato straordinario della Crocetta: in Corso Roma e piazza Libertà per tutta la giornata i banchi del prestigioso mercato torinese saranno presenti con tutte le novità della stagione autunno-inverno. Al mercato della Crocetta si affiancherà al mattino il tradizionale mercato degli animali da cortile. (info -> QUI)

Non vi basta? E allora, come sempre c’è Giornarunner con i suoi suggerimenti su dove trovare tavolini e aree attrezzate per fare un bel pic nic, oppure percorsi da fare a piedi o in bici, o cose da vedere nell’Astigiano e dintorni. Questa settimana potete leggere lo speciale Roero dedicato alle opportunità outdoor e alle esperienze enogastronomiche che si possono vivere tra le bellissime colline roerine. Per saperne di più clicca QUI.