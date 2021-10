Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano… Girovagando tra nuove panchine giganti, enogastronomia e teatro

Rieccoci al venerdì, con il consueto appuntamento con gli eventi che l’Astigiano propone nel fine settimana.

Sentiremo sentori tedeschi oggi e domani: infatti venerdì 8 e sabato 9 ottobre, la sede Nissan del gruppo Errebi di corso Alessandria 561 ospita la seconda edizione dell’Oktoberfest, due giorni di cibo, birra, spettacolo, musica e divertimento! Tutto quello che c’è da sapere lo trovate -> QUI.

Ma anche commistioni dalla Norvegia arrivano fino all’Astigiano, in particolare da oggi, 8 ottobre, a domenica 10 ad Agliano Terme, fra i vigneti del Monferrato, dove è in programma una speciale edizione di Barbera Unplugged: la festa dedicata alla Barbera. Per scoprire tutti i dettagli per le degustazioni e le prenotazioni clicca -> QUI.

Cambiamo aria, e facciamo un po’ di movimento. Quando? Domenica pomeriggio a Ferrere si inaugura la Big Bench n 177 con una camminata ed un momento di incontro sulla Collina di Sant’Antonio, con un buon bicchiere di vino e un po’ di buona musica. Info -> QUI.

Preferite qualcosa di più soft, nè mangereccio nè movimentato? Allora l’appuntamento è con il teatro promosso dall’Ecomuseo BMA. Domenica 10 ottobre alle ore 16,00 ad Antignano nella Piazzetta degli Ulivi ci sarà lo spettacolo “Storie di paese (storj ‘d pais)” narrazioni, musica e voci del Teatro degli Acerbi, con la partecipazione di Simona Colonna. L’ingresso è gratuito. Per saperne di più clicca -> QUI.

Non vi basta? A Castellero dura fino a domenica la 39a Fiera della Nocciola. Tutte le info -> QUI

Preferite girovagare liberamente tra Monferrato, Roero o qualche capatina in Langa Astigiana? Fanno per voi le proposte della nostra Giornarunner con i suoi suggerimenti per curiosare tra castelli, colline, panchine giganti, vigneti e colori che vanno verso l’autunno. Trovate tutto cliccando -> QUI.