Cosa fare nel fine settimana … girovagando tra eventi nell’Astigiano

Nuovo fine settimana, questa volta è pure un fine settimana lungo, che il lunedì di festa in occasione di Ognissanti.

Domani, sabato 30 ottobre, ad Albugnano nella cornice dell’abbazia di Vezzolano è in programma la presentazione di “Tenebrae”, libro di fotografia naturalistica di Fabrizio Moglia. Trovate tutte le informazioni -> QUI.

Si conclude la stagione teatrale in lingua piemontese a Moncalvo: ultimo appuntamento sabato al Teatro civico con lo spettacolo “Carlin Galin-a a part par l’Argentin-a”, commedia comicissima in tre atti di TreMaGi portata in scena dalla compagnia teatrale “Carla S.” di Torino. Sempre a Moncalvo domenica va in scena la seconda ed ultima giornata di Fiera Nazionale del Tartufo bianco, con tanti eventi a bissare la buona riuscita della prima domenica di fiera. Per tutti i dettagli degli eventi di Moncalvo clicca -> QUI.

Domenica pomeriggio a Incisa Scapaccino è in programma la Sagra del Cardo Gobbo, della Barbera e della Friciula, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Per tutti i dettagli clicca QUI.

Ad Asti invece fino a domenica si possono gustare specialità varie con il Mercato d’Europa. Tutte le info -> QUI.

Come sempre, se non vi bastano le proposte del territorio, potete girovagare liberamente alla scoperta della bellezza di stagione, in particolare del foliage, dei colori che scaldano il cuore e cambiano il volto delle colline tra Langhe, Monferrato e Roero. Per scegliere la meta corre in aiuto la nostra Giornarunner ! Questa settimana troverete il racconto di un luogo specialissimo che mette d’accordo tutta la famiglia per una giornata all’aperto. Trovate tutto cliccando -> QUI.