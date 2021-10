Cosa fare nel fine settimana… Girovagando tra eventi in Asti e provincia

I colori dell’autunno si fanno sempre più intensi e anche questo fine settimane le opportunità per girare tra Asti e provincia non mancano.

Incominciamo dal capoluogo per segnalare l’ultimo appuntamento con Burattini in Circo-lo sabato 23 alle 15 al Parco Fruttuoso ad Asti, dove fa tappa il festival itinerante con burattini e marionette, per piccoli e famiglie a cura di Vincenzo Tartaglino, storico marionettista astigiano e della Compagnia in Volo di Monale guidata da Josephine Ciufalo, in collaborazione, per la realizzazione degli spettacoli, con Antonio Catalano e Milo Scotton di ArteMakia. Potete saperne di più cliccando -> QUI

“La terra del Diavolo Rosso – Storie e personaggi del ciclismo astigiano” è il libro sul ciclismo che viene presentato sabato 23 alle 16 a Montemagno. Tutte le info -> QUI

Colori d’autunno e non solo, anche profumi e sapori! Ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Moncalvo. La giornata di domenica 24 sarà la prima delle due dedicate al Tuber Magnatum Pico ed è ricca di eventi.

Sabato sera, sempre a Moncalvo, continua la stagione teatrale in lingua piemontese: l’appuntamento è per sabato 23 ottobre, alle 21, al Teatro civico di Moncalvo con lo spettacolo “Cleo”, brillante commedia in due atti di Ezio Tesi, regia e adattamento di Carlo Antonio Panero e portata in scena dalla compagnia teatrale “D la Vila” di Verzuolo. Per i dettagli degli eventi di Moncalvo ecco la sezione dedicata -> QUI

Proseguono gli eventi di teatro, musica e memoria promossi dall’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano. Sabato torna ancora a grande richiesta in questa rassegna lo spettacolo itinerante del Teatro degli Acerbi “Dormono…sulle colline”, narrazioni e canti tra le lapidi di un cimitero. Sarà ospitato questa volta nel cimitero di Antignano sabato 23 ottobre, su iniziativa dell’amministrazione locale. Info e dettagli -> QUI

A proposito di profumi e sapori della tradizione… Sapete cosa propone la Pro loco di Vigliano d’Asti in un doppio appuntamento gastronomico? La Bagna Cauda! E’ lei, la regina delle tavole autunnali del Piemonte, la protagonista della serata di sabato 23 ottobre e del pranzo di domenica 24, nel salone riscaldato del Centro sportivo G.B. Conti, in Via Boglietto a Vigliano d’Asti. Tutte le info le trovate -> QUI

Non vi bastano queste proposte? E allora ci giochiamo come sempre la carta della nostra Giornarunner ! Se preferite girovagare liberamente tra Langhe, Monferrato e Roero fanno per voi le proposte e i suoi suggerimenti per curiosare tra castelli, colline, panchine giganti, vigneti e colori per ritrovarvi immersi tra i colori dell’autunno. Trovate tutto cliccando -> QUI.