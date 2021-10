Controlli della Polizia Locale di Asti sugli animali e i loro padroni: 28 le sanzioni comminate

Chi è proprietario di un animale è responsabile del suo benessere e del suo comportamento. In quest’ottica, continuano da parte della Polizia Municipale di Asti i controlli sugli animali ed i loro proprietari, controlli richiesti sempre più insistentemente da numerosi cittadini.

Da inizio anno ad oggi sono state irrogate:

– 14 sanzioni di mancato rispetto del Regolamento comunale sul benessere animale;

– 6 sanzioni al 672 CP per omessa custodia;

– 2 sanzioni per mancato rispetto Legge Regionale per mancanza del microchip;

– 1 sanzione per accattonaggio con cani e conseguente sequestro amministrativo di due cuccioli di pastore maremmano utilizzati durante l’accattonaggio (piccola età e mal accuditi);

– 5 sanzioni Ordinanza n.5/2019 per le deiezioni canine

In particolare, la Polizia Municipale ha effettuato 42 servizi specifici, che prevedono l’utilizzo di 2 agenti per servizio. In aggiunta spesso, al fine di predisporre controlli più efficaci, il servizio specifico, realizzato dagli agenti, è stato condotto in abiti borghesi.

Il sindaco Maurizio Rasero ricorda a tutti i proprietari di cani che le deiezioni devono essere sempre raccolte e gettate nei cestini ed aggiunge: “Se vogliamo una città pulita, i primi a tenerla pulita dobbiamo proprio essere proprio noi”.

“Per chi non lo capirà, i servizi della Polizia Municipale saranno potenziati, anche quelli condotti in abiti borghesi, e pertanto i proprietari “sporcaccioni” verranno sanzionati” dichiara l’Assessore alla Polizia Municipale Marco Bona.