Continua la stagione teatrale in lingua piemontese a Moncalvo: sabato in scena “Ij crussi’ d Don Quaglia”

Continua la stagione teatrale in lingua piemontese a Moncalvo: appuntamento sabato 9ottobre alle 21 al Teatro civico con lo spettacolo ”Ij crussi’ d Don Quaglia”, commedia brillante in due atti scritta e diretta da Luigi Oddoero portata in scena dalla compagnia Piccolo Varietà, di Osasco.

La commedia è ambientata in una casa parrocchiale agli inizi degli anni ’50. Il parroco è coadiuvato da uno zelante sacrestano, dalla vecchia madre, dalla pettegola sorella, da una nipote PetroNilla non più in tenera con figlia a carico GelsoMina, nonché da una gatta e da una gattina anche queste chiamate Nilla e Mina che gli procurano molti grattacapi e dispiaceri.

Se a tutto questo si aggiunge l’arrivo di un uomo del Sud, l’intrusione di una vicina di casa, di una cugina che vuol sistemare la nipote e la figlia ad un vedovo con figlio di ritorno dall’Argentina si può intuire facilmente quanto don Cesare Quaja, detto “Sbluva” di crucci ne abbia da vendere. La rappresentazione è tutto un susseguirsi di situazioni

paradossali, comiche nella quale equivoci e malintesi giocano un ruolo fondamentale.

Il biglietto singolo per tutti gli spettacoli è di 10 euro. Per prenotare il biglietto di ognisingolo spettacolo, telefonare alla Drogheria Broda di Moncalvo dal martedì alla domenica mattina orario negozio al numero 0141917143.

Per accedere allo spettacolo è necessario essere in possesso di Green Pass.