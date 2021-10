Con MAg4 ciclo di incontri sulla finanza etica

Sono in programma tra ottobre e novembre degli incontri organizzati da Mag4 Piemonte, storico partner finanziario della Cooperativa Della Rava e Della Fava.

Mag 4 – Cooperativa Mutua Autogestione- è stata pioniera della finanza mutualistica ed etica in Italia ed opera a Torino dal 1987; la sua attività ha l’obiettivo di creare modelli economici basati sulla cooperazione, sull’autogestione e sull’associazionismo di base in alternativa al sistema economico tradizionale e di dare sostegno a imprese operanti nel settore no profit che si basino su valori quali la cogestione d’impresa, il reinvestimento non speculativo degli utili, l’organizzazione democratica, l’inserimento di soggetti svantaggiati, la trasparenza, la democraticità, il rispetto dell’ambiente e la partecipazione.

Il ciclo di incontri ha come tema: “Finanz(i)a cosa? Un altro mondo è (ancora) possibile? La necessità di un radicale cambio di rotta”.

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso via Baltea 3 a Torino, secondo le regole attuali volte a contenere la diffusione del Covid-19. Prenotazione consigliata scrivendo a info@mag4.it. Numero massimo di partecipanti 50. Se i posti non saranno esauriti, sarà possibile partecipare anche senza prenotazione. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta a questo link: https://meet.jit.si/IncontriMAG4

Se le disposizioni future non lo dovessero permettere, gli incontri si terranno on-line. Info su: www.mag4.it o la pagina Facebook mag4piemonte

IL PROGRAMMA DEL CICLO DI INCONTRI

Giovedì 28 ottobre ore 18.30-20 – Genova 20 anni dopo, eredità e riflessioni – https://fb.me/e/2FgzmDqKb

Un altro mondo non solo è possibile, ma è assolutamente necessario. Di cosa si parlava, cosa ci portiamo dietro, come affrontiamo ora i temi di 20 anni fa. Anche la MAG4 partecipò alle giornate di Genova 2001. I contenuti e le parole rimangono attuali, quasi preveggenti. Se ne discuterà con Alberto Zoratti – Fairwatch e Società della Cura.

Giovedì 11 novembre ore 18.30-20 – Il Recovery PlanET. Voi la malattia, noi la cura – https://fb.me/e/1RAkV4aVh

Affinché tutto non torni davvero come prima, ecco i primi passi necessari per cambiare radicalmente rotta, verso una società della cura. Ospite Stefano Risso – Società della Cura

Mercoledì 24 novembre ore 18.30-20 – La sovranità alimentare – https://fb.me/e/44HxsxrPM

Mangiare è un atto agricolo. Il diritto di ogni popolo alla propria sovranità alimentare e la pratica dell’agricoltura contadina come lotta alla gestione capitalistica della produzione agricola industriale.

Se ne parlerà con con Fabrizio Garbarino – Coop. La Masca (ARI) e con AIAB, associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica.

La locandina del programma –> FINANZIA COSA