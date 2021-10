Chiusura temporanea per lavori dell’ecostazione di Costigliole d’Asti, ampliato l’orario a Mombercelli

Chiusura straordinaria dell’ecostazione di GAIA a Costigliole d’Asti a partire da lunedì 11 ottobre 2021 fino al termine dei lavori. Il centro di raccolta resterà chiuso per consentire interventi di ammodernamento e riqualificazione dell’impianto stimati in 4-5 settimane.

L’esecuzione dei lavori è finanziata da GAIA con anche il contributo di 30.000€ riconosciuto dal “Centro di Coordinamento dei RAEE” per il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di Raccolta.

I lavori prevedono: la costruzione di un nuovo fabbricato adibito allo stoccaggio dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), l’acquisto e l’installazione di nuovi dispositivi di illuminazione e di sbarre automatiche per la modifica e il miglioramento della viabilità; l’ampliamento e rifacimento della pavimentazione in cemento; l’aumento dei dispositivi per il servizio di videosorveglianza e l’impiantamento di una siepe lungo il confine sud e ovest del centro di raccolta.

Si ricorda che in base al regolamento delle Ecostazioni, tutti i cittadini dei Comuni aderenti al servizio possono conferire in ogni centro gestito da GAIA: gli abitanti di Costigliole d’Asti potranno in questo periodo di chiusura conferire i loro rifiuti presso le altre Ecostazioni (le più vicine sono quelle di Mombercelli e di Canelli). L’elenco completo delle Ecostazioni e gli orari di apertura sono consultabili sul sito www.gaia.at.it/ecostazioni.

Al fine di minimizzare il disagio ai cittadini, GAIA ha implementato l’orario di apertura dell’Ecostazione di Mombercelli che passerà da 14 a 38 ore settimanali con i seguenti orari di apertura:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00;

MERCOLEDÌ dalle 9:00 alle 13:00

SABATO dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Ecostazioni di GAIA al numero 0141.476.703 o scrivendo a info@gaia.at.it