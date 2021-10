Cessione del Quinto: Ottieni il tuo prestito con Sir Credit

Sir Credit, è il nuovo marchio ideato da AdMaiora Srl, società finanziaria che dal 2017 opera nel mercato dei Prestiti Personali, Cessione del Quinto e Anticipo TFS, su mandato diretto di Pitagora Spa.

La società grazie ai suoi numerosi anni di esperienza del settore mette a disposizione della propria clientela un team di consulenti finanziari specializzati, in grado di costruire soluzioni specifiche e su misura per soddisfare qualunque tipologia di bisogno.

Tra i servizi di punta offerti della società vi è la Cessione del Quinto, una particolare forma di prestito ideata appositamente per i lavoratori dipendenti pubblici, privati e per i pensionati, che cercano forme di liquidità immediate, sicure e vantaggiose.

Questo tipo di finanziamento garantisce un credito fino al 20% dello stipendio netto o della pensione.

Rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati e pertanto esclude l’obbligo per chi ne fa richiesta, di dichiarare per quale finalità (acquisto di beni o servizi) il finanziamento è rivolto.

Inoltre, la Cessione del quinto prevede la firma singola, pertanto per accedere al prestito è necessaria la sola firma del cliente.

Per il rimborso del prestito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico provvederanno a trattenere le quote direttamente dalla busta paga o dal cedolino pensione, secondo i tempi e le modalità concordate con l’istituto di credito.

Si Credit eroga fino a un massimo di 20.000€ da rimborsare per un periodo che va da 24 a 120 mesi (10 anni).

Il piano di ammortamento prevede il metodo alla francese.

Questo garantisce che le quote siano costanti e posticipate per tutto il periodo stabilito e formate sulla base di:

– una quota capitale crescente (aumenta con l’avanzare del piano)

– una quota interessi decrescente (diminuisce con l’avanzare del piano)

Sir Credit concede questa forma di credito:

– A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati con regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato, di età compresa tra i 18 e i 57 anni e residenti in Italia.

– A tutti i pensionati che rientrano nell’importo minimo stabilito dalla legge (al netto della quota cedibile) e che non superino l’età di 84 anni al termine del periodo di ammortamento.

Per richiedere il prestito è sufficiente presentare come forma di garanzia personale:

– la propria busta paga o il proprio cedolino pensione,

– un documento d’identità in corso di validità,

– tessera sanitaria,

– la propria certificazione unica (ex Cud).

Al momento della sottoscrizione del prestito, un ulteriore vantaggio è rappresentato dalle polizze assicurative sui rischi vita e di impiego, obbligatorie per legge, che tutelano da una parte l’istituto di credito e dall’altra il cliente, al verificarsi di eventuali insolvenze dovute a cause di licenziamento o decesso.

La cessione del quinto prevede inoltre anche le possibilità di anticipare il rimborso delle proprie quote e di rinnovare il proprio prestito, in caso si abbia la necessità di avere a disposizione una nuova somma di liquidità.

Il rinnovo è possibile soltanto alle seguenti condizioni:

– quando è stato già corrisposto il rimborso di almeno ⅖ del proprio debito;

– quando il precedente debito di durata pari o inferiore a 60 mesi viene rinegoziato per una durata di 120 mesi.

Vuoi ottenere il tuo prestito con la Cessione del Quinto oppure ricevere maggiori informazioni?

Richiedi un preventivo gratuito direttamente online e verrai ricontattato al più presto.