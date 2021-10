Cerrina, venerdì si parla di Green Economy a LibrInValle

Venerdì 29 ottobre, alle ore 20.45 nel salone parrocchiale gentilmente concesso dal parroco don Claudy’s, a Cerrina, si terrà il sesto evento della rassegna letteraria itinerante ‘LibrInValle’ organizzata dall’Unione dei Comuni della Valcerrina – Area Cultura, in collaborazione con Comuni e associazioni del territorio, nel caso specifico il Comune di Cerrina.

L’argomento sarà piuttosto attuale visto che si tratta del libro di Luca Servato ‘Green Economy e Responsabilità Sociale – Una strategia vincente’. Seguendo uno schema ormai collaudato, dopo l’introduzione del sindaco di Cerrina, Marco Cornaglia (che già aveva fatto gli onori di casa, allora come assessore a luglio per l’appuntamento di Piancerreto con Patrizia Deabate) e del consigliere delegato alla cultura dell’Unione, Massimo Iaretti, l’autore dialogherà con Franco Raviolo, docente di economia aziendale all’Istituto Calamandrei di Crescentino.

“Si tratta di un argomento interessante, non solo sotto l’aspetto dell’economia politica ed aziendale – dice il Massimo Iaretti – ma potrebbe anche scaturirne una riflessione sulle potenzialità di una ‘economia verde’ in una zona così colpita sotto l’aspetto occupazionale come la Valcerrina.”