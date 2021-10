Cerrina, la felice convivenza tra scuola dell\'infanzia e primaria

Una situazione di emergenza si è tramutata in un’occasione di accoglienza e condivisione. Ci stiamo riferendo alla felice esperienza vissuta, dall’inizio dell’anno scolastico alla metà di

ottobre circa, dai bimbi della scuola dell’infanzia e dagli alunni della scuola primaria di Cerrina M.to.

I piccoli della scuola dell’infanzia, infatti, il 13 di settembre non hanno potuto fare ingresso nella loro scuola per gli importanti lavori di adeguamento antisismico ancora in atto: perciò lo spostamento temporaneo in alcuni locali della vicina scuola primaria. Pur rimanendo separati, anche per motivi di emergenza sanitaria, non sono mancati i momenti di incontro all’entrata e all’uscita del plesso, le battute, le risate e, da parte dei più grandi della primaria, tutte le attenzioni per non disturbare i bimbi più piccini, specialmente nel momento della “nanna”.

Da lunedì 18 ottobre la scuola dell’infanzia, rinnovata e disinfettata, è stata riaperta: le vocine dei piccoli alunni hanno riconquistato il loro ambiente lasciando, in tutti i sensi, un po’ di vuoto alla primaria. Il momento dei saluti è stato anche sottolineato dalla consegna ufficiale di un coloratissimo cartellone da parte delle insegnanti e dei simpatici piccoli ospiti “Grazie per l’accoglienza e l’ospitalità”.