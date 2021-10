Cerrina, a LibrInValle si è parlato di economia verde con Luca Servato e Franco Raviolo

LibrInValle, la rassegna letteraria itinerante organizzata dall’Unione della Valcerrina in collaborazione con i Comuni e le associazioni del territorio è giunta venerdì sera al suo sesto appuntamento.

Nella sala parrocchiale di Cerrina, messa gentilmente a disposizione dal parroco don Claudy’s, si è tenuta la presentazione del libro di Luca Servato ‘Green Economy e Responsabilità Sociale’. Ad introdurre è stato il sindaco di Cerrina, Marco Cornaglia che ha così ‘battezzato’ il suo mandato con la prima iniziativa pubblica. Cornaglia, però, non è nuovo alla partecipazione di un evento a LibrInValle perché già a luglio aveva portato i saluti dell’amministrazione comunale – allora era assessore – nella ‘tappa’ che si era svolta nella frazione Piancerreto con il libro di Patrizia Deabate.

Poi il consigliere delegato alla cultura dell’Unione, Massimo Iaretti ha sottolineato la natura itinerante di un’iniziativa che ha già in programma altri eventi. Il prossimo, venerdì 5 novembre al Museo civico di Moncalvo con il libro di Mattia Rossi sul rapporto tra Ezra Pound e la musica.

L’argomento, quanto mai attuale dell’economia verde, invece è stato affrontato dallo stesso autore, che ha spiegato la struttura del libro, una prima parte dedicata alla Green Economy come possibile motore di innovazione, sviluppo e qualità della vita ed una seconda che determina tutti i costi che la Città di Casale Monferrato ha dovuto sopportare per la presenza dell’Eternit. Franco Raviolo, docente di economia aziendale all’Istituto Calamandrei di Crescentino (dove Servato, con una lezione a distanza nel maggio scorso aveva presentato in primissima assoluta il suo libro) ha posto anch’egli l’accento sulle opportunità dell’economia verde, sul ruolo che può avere la scuola nella somministrazione dell’educazione ambientale, sulle possibilità nel settore dell’occupazione.

Iaretti, dal canto suo, ha auspicato che queste idee possano trovare campo anche in Valcerrina, area che è stata ulteriormente penalizzata sotto l’aspetto occupazionale negli ultimi mesi, facendo riferimento esplicito alla vicenda delle Freudenberg di Gaminella di Mombello. Ne è seguito un dibattito con il pubblico e l’incontro si è protratto per due ore. Tra i presenti anche il sindaco di Ponzano Monferrato, Paolo Lavagno