Centro Servizi Volontariato Asti-Alessandria: un questionario per analizzare i bisogni degli Enti del Terzo Settore

Il CSVAA si appresta a mettere a punto la Programmazione Attività 2022 che, come ogni anno, conterrà le linee di indirizzo rispetto alle iniziative del CSV e ai servizi rivolti agli ETS.

Momento fondamentale della Programmazione è l’analisi dei bisogni degli ETS del territorio, strumento con cui il CSV dà la parola alle associazioni utenti per focalizzare sempre meglio l’offerta in servizi. “Per poter svolgere al meglio la nostra attività ed essere concretamente a supporto degli ETS è infatti fondamentale fare squadra e costruire insieme la Programmazione 2022” spiegano dal CSVAA.

A questo proposito l’invito agli Enti del Terzo Settore a compilare il Questionario che trovate a questo link: https://forms.gle/ACcnw7FDko1a1pmm9

Il questionario deve essere compilato entro il 13 dicembre, per permettere un’adeguata analisi dei dati. Per qualsiasi informazione o difficoltà di compilazione è possibile a contattare il CSVAA (Sede di Asti via Brofferio 0141321897)