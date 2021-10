Centenario del Milite Ignoto: i prossimi appuntamenti ad Asti

Proseguono gli appuntamenti organizzati in occasione del Centenario dell’inumazione al Vittoriano del Milite Ignoto, soldato che rappresenta tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale sepolti senza poter essere identificati.

Mercoledì 27 ottobre alle 21,15 (ingresso dalle ore 20,30) al Teatro Alfieri “Gli altri Militi Ignoti – I militari italiani dispersi nella Seconda Guerra Mondiale”, a cura delle Associazioni d’Arma. Conduce Renato Romagnoli. Partecipa il Coro ANA “Valle Belbo”.

Sono moltissimi i militari che nella seconda guerra mondiale andarono incontro allo stesso crudele destino del Milite Ignoto, anche in Russia, in Africa, nei Balcani, oltre che sul territorio nazionale.

Le Associazioni d’Arma astigiane hanno sentito il dovere di commemorare tutti gli altri Militi Ignoti; un modo per unire nel ricordo tutti coloro che, dopo la fine della prima guerra mondiale e della seconda, non tornarono dalle loro famiglie.

Mercoledì 3 novembre ore 21,15 (ingresso dalle ore 20,30) – Teatro Alfieri:“Da Aquileia al Vittoriano”: Conversazione con Domenico Quirico e Vanni Cornero. Partecipa la Fanfara Bersaglieri “Roberto Lavezzeri M.O.V.M.”

Giovedì 4 novembre ore 11-11,30 – Piazzale Penna: Cerimonia di intitolazione Giardini Milite Ignoto.

Lancio paracadutisti.

Inoltre fino al 4 novembre sarà possibile visitare nel foyer del Teatro Alfieri la mostra “Divise e manifesti della Grande Guerra”, aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato e domenica dalle 16 alle 19 e nelle sere di spettacolo.

Le Celebrazioni sono organizzate dal Comune di Asti e dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Istituto del Nastro Azzurro, Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Associazione Arma Aeronautica, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia,

Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Paracadutisti, Associazione Nazionale Artiglieri, Associazione Nazionale Autieri d’Italia, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d’Africa, l’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana e La Grande Storia a Teatro.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria per gli eventi del 27 ottobre e 3 novembre chiamando il numero dedicato 0141.399044 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13. Richiesto Green Pass come da normative vigenti.

Info: 0141399033 www.comune.asti.it