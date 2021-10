Cammino del Romanico tra Montiglio e Scandeluzza nel prossimo fine settimana

Cammino Romanico tra Montiglio e Scandeluzza

Domenica 24 ottobre Cammini DiVini di Augusto Cavallo organizza questa escursione tra Montiglio Monferrato capoluogo e Scandeluzza, sedi di storici edifici in stile romanico.

Ritrovo a partire dalle ore 8 per le iscrizioni – partenza ore 9,00

Lunghezza: 10 km. – Dislivello: 254 m. – Durata: 3,5 h.

Difficoltà: escursionistica.

Prima tappa: (15 min.) partenza da Montiglio in Piazza Regina Margherita, e ci si dirige verso la pieve romanica di San Lorenzo del XII secolo per una visita al suo interno con intervento di story teller locale.

Seconda tappa: (60 min.) prendendo la sterrata alla destra dell’antica pieve si scende fino a fondovalle attraversando i campi coltivati per poi ricominciare a salire su strada sterrata fino a ritrovare l’asfalto . Qui si svolta a sinistra e dopo pochi metri si raggiunge il Santuario della Madonna del Carmine con le sue 12 cappellette antistanti.

Terza tappa: (25 min.) si ripercorre a ritroso la SP2 per alcune centinaia di metri per poi prendere una sterrata sula destra che costeggiando la provinciale porta fino al cimitero di Scandeluzza dove troviamo la Chiesa romanica dei Santi Sebastiano e Fabiano dopo una breve salita. L’edificio, a pianta rettangolare con abside circolare, misura 10 m. di lunghezza per 5 di larghezza, anche qui interverrà lo story teller.

Quarta tappa: (90 min.) Ritorniamo nuovamente sulla SP2 e dopo un centinaio di metri svoltiamo a sinistra su una sterrata che scende inizialmente tra i coltivi per poi risalire fino al piccolo borgo di Albarengo alto. Dopo un centinaio di metri svoltiamo a sinistra su una sterrata che ci porta in località Praie dove ritroviamo l’asfalto proseguendo in direzione di Montiglio. Giunti al centro esposizioni svoltiamo a sinistra e proseguiamo in salita dopo la rotonda in direzione della stazione ferroviaria. Dopo poco svoltiamo su una sterrata a destra salendo fino alla Casa di Riposo. Qui si svolta a destra su asfalto e si sale fino al Castello di Montiglio di origini medievali.

Quinta tappa: (20 min.) Si scende quindi attraversando la parte alta e più storica del borgo di Montiglio Monferrato per ritornare dopo poco al punto di partenza.

Costo Accompagnamento: €. 5 cad.

Al termine sarà possibile fermarsi per un pranzo in compagnia presso la rinnovata Locanda del Lago di Codana a 20 €. Cad. (bevande escluse) con il seguente menù: ANTIPASTI Sfogliatina di verdure all’erba cipollina, Torrone di castelmagno con marmellata di fichi – PRIMI Risotto timo e limone, Tagliatelle al ragù di Fassona – SECONDO Lonza di maiale alle mele con patate al forno e verdure di stagione – DESSERT Panna cotta con salsa caramello.

Consigliamo abbigliamento sportivo adeguato alla stagione, scarpe da trekking e scorta d’acqua; come previsto dalle disposizioni vigenti risultano tassativamente OBBLIGATORIE il rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, oltre ad avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

E’ necessaria la prenotazione entro venerdì 15 ottobre ai seguenti riferimenti:

Augusto tel: 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

Non ci sono limitazioni per chi vuole camminare, Vi aspettiamo numerosi!!!

