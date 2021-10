Camminata da Murisengo a Corteranzo il 7 novembre

Domenica prossima, 7 novembre, in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo Trifola D’Or – Stagione del Tartufo Bianco nel Monferrato a Murisengo, viene proposto un evento organizzato in collaborazione con Zafferano Astigiano e Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking: la camminata Murisengo – Corteranzo. Percorso ad anello di km 9,5 circa – dislivello + 250 m (3,5 ore a piedi). Difficoltà bassa. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’Acqua. Rientro previsto per le ore 17,00.

L’escursione naturalistica prende il via in Piazza Boario a Murisengo. L’appuntamento è a partire dalle ore 13,00 per le iscrizioni, mentre la partenza è prevista dalle 13,30.

Il percorso prevede di uscire dall’abitato per scendere lentamente verso il fondovalle lungo sentieri inerbiti e una volta attraversata la strada provinciale si risale la collina tra prati e vigneti, fino a raggiungere il borgo millenario di Corteranzo. Attraversato il borgo, si raggiunge la caratteristica Chiesa di San Luigi Gonzaga (XVIII), edificio religioso a forma di pagoda realizzato in stile tardo barocco piemontese (scuola dello Juvarra), immerso tra i vigneti dell’Azienda Agricola Isabella. A seguire, si prosegue verso la chiesa della piccola frazione per poi ripartire scendendo lungo uno stretto e un po’ sconnesso sentiero fino alla strada di Sant’Antonio. Lungo la strada ci sarà l’occasione di fare una tappa presso il cascinale del sig. Massimo Genevro dove sarà possibile vedere la nuova coltivazione di zafferano nel periodo di piena fioritura, occasione unica nel nostro territorio di vedere questa preziosa spezia coltivata con passione. Ci sarà inoltre l’occasione di gustare un ristoro a base di prodotti e vini locali. Terminata la visita non resterà che proseguire sul fondovalle in direzione della frazione Gallo di Murisengo per poi risalire tra le fronde di alti alberi fino a raggiungere il capoluogo, da qui attraversando il centro del paese si ritorna al punto di partenza terminando l’escursione.

Il costo di partecipazione alla camminata è di €. 5,00

Il ristoro sarà offerto da Zafferano Astigiano

N.B.: come sempre è necessaria la prenotazione

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI

Augusto – tel. 339 4188277- mail: augusto.cavallo66@gmail.com

