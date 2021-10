Calcio: i risultati dell’Asti in serie D e delle squadre astigiane dei principali campionati regionali

Si sono conclude da poco le partite del campionato di serie D e dei campionati regionali di calcio di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Sono otto in tutto le squadre astigiane che militano in questi campionati, di tutte sono scese in campo oggi con l’Asti in serie D, il San Domenico Savio nel girone B di Eccellenza, la Pro Villafranca nel girone D di Promozione, Canelli 1922, Calliano, Costigliole, Don Bosco Asti e Spartak San Damiano nel girone G di Prima Categoria

