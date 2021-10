Burattini in Circo-lo fa tappa al Parco Fruttuoso di Asti

Si conclude domani, sabato 23 ottobre alle 15, la rassegna Burattini in Circo-lo, giunta al sesto appuntamento. L’ultima tappa sarà ad Asti in via P.S. Mattarella nel quartiere di corso Alba, e lo spettacolo si svolgerà in occasione dell’inaugurazione del Parco Fruttuoso, area verde con settanta alberi da frutto, nata per volontà degli abitanti del quartiere in collaborazione con il Comune di Asti, l’associazione Il Dono del Volo, la Banca del Dono e l’Istituto Agrario Penna.

Nel cortile del Circolo Sacro Cuore, la Compagnia in Volo con Josephine Ciufalo presenterà Ex Coelis, la vicenda di una extraterrestre che giunta sulla Terra, resta meravigliata dalle piccole cose del nostro mondo come un fiore e come il metro da muratore. Vincenzo Tartaglino con le sue marionette racconterà “La Leggenda del Mago Merlino” con tanto di spada nella roccia da estrarre.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Corso Alba, il Circolo e la Parrocchia del Sacro Cuore.

L’ingresso è gratuito, al termine merenda per tutti.