Bio Tipico Locale: al NaturaSì di Asti la giornata dedicata al Grissinificio Artigianale 3C

Proseguono gli eventi di Bio Tipico Locale al NaturaSì astigiano di Piazza Porta Torino 14: sabato 9 ottobre ospiteremo il Grissinificio Artigianale 3C di Scurzolengo che presenterà la propria produzione bio di soffiotti e monelle.

La 3C s.r.l. nasce nel 2008 dall’unione di alcuni imprenditori che operavano già da decenni nel campo della distribuzione alimentare anche se in diversi settori.

L’intento iniziale era quello di far conoscere, promuovere e distribuire prodotti agroalimentari ed enologici della zona del Monferrato e delle Langhe, luoghi che, per tradizione, sono riconosciuti come tra i più importanti della realtà enogastronomica italiana.

Solo successivamente, nel 2010, la riscoperta di alcune antiche ricette ha portato l’azienda ad una radicale evoluzione trasformando cosi la sua natura da commerciale in artigianale, allo scopo di produrre direttamente quei prodotti da forno di cui da tempo si era persa traccia.

Si sviluppa cosi nel cuore dell’astigiano la Alimentari 3C come la conosciamo oggi, con l’obiettivo di riscoprire antiche ricette, tramandate di padre in figlio, e creare i suoi prodotti come si faceva un tempo, utilizzando ingredienti di altissima qualità ed assolutamente naturali. L’azienda ha attivato una linea di produzione biologica certificata.

Sabato prossimo il grissinificio presenterà con degustazioni guidate due prodotti della linea bio

I Soffiotti – Natural….mente grissini

Storicamente nato nel 1679 a Torino nell’Astigiano venne adottato un tipo di grissino che, in dialetto, fu chiamato “Sufiot” (soffiato) in quanto la sapiente lavorazione unita alla particolare lievitazione naturale lo rendeva quasi vuoto all’interno, dandogli più digeribilità e fragranza. Da queste antiche ricette, tramandate di padre in figlio e dal lento e naturale processo di lavorazione sono così nati oggi “I Soffiotti”.

Il filone di pasta viene tagliato in piccole porzioni che vengono lavorate singolarmente “stirandole”, come si faceva una volta, rigorosamente a mano e successivamente avviate alla cottura: questo rende “I Soffiotti” straordinariamente friabili, qualità

Le Monelle – Natural….mente lingue

È risaputo che i bambini siano birichini e dispettosi e che non perdano occasione di esprimere queste qualità semplicemente facendo le boccacce e mostrando la lingua. “Le Monelle” ricordano appunto queste linguacce, lunghe e dispettose.

Composte da pochi e semplici ingredienti, sono divenute nel tempo una naturale alternativa a pane e grissini.

Il loro inconfondibile gusto risalta particolarmente se accompagnate a salumi e formaggi, ma non disdegnano salse e creme dolci spalmabili. L’accurata selezione delle farine e le migliori materie prime donano alle Monelle quel gusto naturale e quella croccantezza che le rendono adatte a ogni pasto come sostitute naturali del pane e delicate compagne di ogni piatto.

