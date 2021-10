Benessere d’autunno: promozioni per la cosmesi nei punti vendita Rava e Fava

Dal 1° al 17 ottobre per ‘Benessere d’Autunno’ spazio alla cosmesi viso nei due punti vendita Rava e Fava di Asti.

Alla Bottega di via Cavour 83 sarà protagonosta la cosmesi bio-equa-solidale Natyr con il lancio di due nuovi prodotti e la presentazione delle diverse linee viso: all’aloe vera, al tè verde, al mango e papaia, la linea notte, la linea argan e alla rosa di damasco ; proprio quest’ultimo assortimento vedrà l’inserimento di due nuove referenze: crema viso filler ed il contorno occhi e labbra filler.

La filiera della rosa di damasco proviene da Fair Trade Lebanon, organizzazione femminile ce riprendendo un’antica tradizione coltiva le rose essiccandone i petali che sono alla base delle preparazioni cosmetiche di Natyr.

In questo periodo all’acquisto di almeno 2 prodotti Natyr per viso, il cliente riceve uno sconto del 15%.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14-15 sarà dato spazio ad una storica azienda biologica nel settore cosmetico: ITALCHILE specializzata in prodotti a base di di olio di rosa mosqueta’s del Cile; preparati con certificazione Ecocert sono ideali rigeneranti della pelle dopo il periodo estivo.

La Rosa Mosqueta è una varietà di rosa canina che cresce allo stato selvatico, in un habitat incontaminato dell’altopiano nel centro-sud del Cile. Dai frutti si estrae un olio naturalmente caratterizzato da una incomparabile ricchezza di acidi grassi essenziali, come gli Omega 3 vegetali.

Grazie alla filiale cilena, Italchile controlla l’intero processo produttivo dell’olio di Rosa Mosqueta, dalla raccolta all’essiccazione, dall’estrazione alla trasformazione. Grazie alla collaborazione con le Università europee che misurano obiettivamente la concentrazione biofotonica dei prodotti, tutti i cosmetici ed integratori Italchile sono bio-dinamizzati con un processo innovativo che ripristina nel prodotto finale l’energia presente nella pianta in natura: la dinamizzazione.

Anche qui -15% come invito all’acquisto su due prodotti acquistati.