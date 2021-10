Autoarticolato si rovescia sulla provinciale a Bubbio, strada chiusa per diverse ore

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 18 circa sulla strada provinciale sp6 all’altezza del comune di Bubbio.

Per causa ancora in corso di accertamento un autoarticolato che trasportava carbone si è rovesciato; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno estratto il conducente e lo hanno affidato al personale del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Asti in codice giallo.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti, sia i volontari di Canelli con Aps e pickup e quelli del comando di Asti con la gru, anche i carabinieri del posto.

La strada è stata chiusa per parecchie ore per consentire la rimozione del mezzo pesante.