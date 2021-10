Astigiani nel mondo sostengono sui social la città: exploit del video-candidatura per Asti “Capitale Europea del Volontariato”

Il video di presentazione della Candidatura di Asti a “Capitale Europea del Volontariato 2023” ha raggiunto ad oggi 3520 visualizzazioni: molti gli astigiani residenti all’estero che, attraverso i social, hanno condiviso il video con messaggi di congratulazioni.

Dal Costa Rica arriva il messaggio di Willy Rizzolari già Assessore del comune di Asti: “Sostengo fortemente la candidatura di Asti a Capitale Europea del Volontariato 2023. Lodevole iniziativa che porta il segno della sensibilità dell’Amministrazione”.

Dalla Florida Christine Catoggio appoggia la Candidatura con queste parole: “Si può conoscere Asti solo per lo Spumante e vini eccezionali. Ma, Asti è una parte d’Italia bella, fiorente, dove sono nati i miei nonni. Quando sono stata li qualche anno fa, mi ha catturato il cuore per la sua calda e invitante gente, cultura e architettura eccezionale, e, ovviamente, il magnifico cibo e vini. L’ho paragonata ad una Firenze non turistica. Ma soprattutto mi sento orgogliosa di condividere i risultati di questa fantastica Candidatura di Asti a Capitale Europea del Volontariato”.

Arriva un’eco di complimenti anche dall’Australia da parte di Peter Varengo: “Grazie a tutti i Volontari di Asti. Ci fate sentire tanto più buoni e a casa, ma soprattutto tanto orgogliosi di essere Astigiani nel mondo”. E tanti, tanti altri messaggi sono arrivati da tutti i 5 continenti che nel video hanno rivisto le proprie origini e sentito un senso di appartenenza che li ha resi solidali nel sostenere questa sfida europea con cui Asti si è messa in gioco.

“Noi astigiani abbiamo ricevuto in eredità un grande patrimonio di solidarietà (Santi sociali, Società di mutuo soccorso, volontariato laico e cattolico..) – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto – che non può non essere condiviso e promosso dagli astigiani nel mondo e in ogni luogo“.