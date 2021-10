Asti, servizio straordinario di controllo delle forze di Polizia al campo nomadi di Via Guerra

Nella mattinata di mercoledì scorso, 27 ottobre, si è svolto nel capoluogo un servizio straordinario interforze di controllo del territorio cittadino che ha interessato anche il campo nomadi di via Guerra.

Le attività disposte dal Questore della Provincia Asti Dr Sebastiano SALVO e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, hanno visto l’impegno di personale della Polizia di Stato (comprese le Specialità della Polizia Stradale e Ferroviaria), dei Carabinieri, della Polizia Municipale con il concorso della Guardia di Finanza e delle pattuglie del Reperto Prevenzione Crimine di Torino e si sono concentrate in Via Guerra nell’intento di verificare eventuali presenze di persone non in regola con le norme sul soggiorno e prevenire ogni altra situazione di illegalità.

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo 150 persone ed 80 veicoli; nella circostanza, due persone sono state accompagnate in Questura per accertare la loro regolare permanenza sul territorio nazionale.

Nelle prossime settimane verranno ripetute analoghe attività.