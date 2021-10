Asti, ritorna il Mercato Europeo: quattro giorni di street food, enogastronomia e prodotti tipici

Dopo la pausa forzata dello scorso anno causa covid e in una nuova data ritorna ad Asti il Mercato Europeo, manifestazione già nota negli anni scorsi come Europa in Festa.

La manifestazione, organizzata da T-Event in collaborazione con Anva e Confesercenti, si terrà come sempre in Piazza Campo del Palio nei giorni 28/29/30/31 ottobre 2021 e come sempre proporrà mercatino, area street food, enogastronomia e prodotti tipici.

L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti 30 stand internazionali e spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road.

Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali.

Ingresso gratuito nel rispetto delle norme Anti-Covid19

Gli orari sono i seguenti

Giovedì dalle 18.30/24.00

Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10:30 alle 24:00