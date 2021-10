Asti, riparte la formazione del CSVAA a favore degli Enti del Terzo Settore del territorio

Riparte in presenza l’attività formativa del CSVAA, in collaborazione con Fondazione SociAL, su argomenti attuali e di particolare interesse per gli ETS. Sono tre i primi corsi attivati e uno di questi si svolgerà nella sede CSV di Asti:

Si tratta del corso “Competenze digitali di base per gli ETS”, articolato in due giornate e che propone un percorso per conoscere i principali strumenti digitali di utilità per il mondo del Volontariato. Si svolgerà giovedì 21 e 28 ottobre, dalle 14 alle 17, ad Asti, presso la sede del CSVAA (via Brofferio, 110).

Nella prima giornata saranno presentati e illustrati gli strumenti digitali di base: da Google a Doodle, gli strumenti per videoconferenze e di archiviazione e le molte risorse digitali a disposizione di tutti. Nella seconda ci si concentrerà su strumenti specifici di particolare interesse per gli ETS: dalla PEC allo SPID, dalla firma digitale alla fatturazione elettronica, soffermandosi anche sulle piattaforme utilizzate da Fondazioni.

Ai partecipanti è richiesta una conoscenza di base del mondo digitale: sarà necessario portare con sé notebook, tablet o telefono cellulare con accesso a internet. Obbligatoria l’iscrizione (da effettuare tramite il sito del CSVAA) entro lunedì 18 ottobre: per gli ETS non accreditati al CSVAA, l’iscrizione prevede una quota di partecipazione.

I posti sono limitati e in occasione dell’incontro saranno rispettate le normative anti Covid vigenti: sarà obbligatorio indossare la mascherina ed essere provvisti di Green Pass. Per informazioni specifiche sui corsi e per iscriversi visitare il sito: www.csvastialessandria.it, per contattare il CSVAA scrivere a at@csvastialessandria.it o chiamare il 0141.32.18.97.