Asti, ricevuti in Municipio dal sindaco Rasero i vincitori delle Netturbiadi

Nel pomeriggio di ieri il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Rinaldo Bussolino che, per il nono anno consecutivo, si è confermato al primo posto alla 33a edizione delle Netturbiadi 2021 tenutesi a Bellaria dal 16 al 19 settembre 2021.

Oltre a Bussolino erano presenti Bruna Palumbo, vincitrice del primo premio bowling femminile e Claudio Vercelli piazzatosi al terzo posto del bowling maschile.

Erano accompagnati da Piero Amerio che ha fatto la sua parte partecipando alla gara dedicata alle carte, classificandosi 2° alla scala 40.

L’incontro è stata l’occasione per complimentarsi per gli straordinari risultati raggiunti e per le vittorie che continuano a regalare alla città, ha commentato il Sindaco Rasero.

Nella foto: i campioni insieme al Sindaco