Asti, radiati dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti due veterinari astigiani

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti.

In data 6 ottobre 2021 si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti per deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei dottori Filippone Gianstefano e Filippone Gianbattista.

I procedimenti disciplinari erano stati originati dalle accuse mosse nei loro confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, quanto al primo, per i reati di peculato, abuso di ufficio e falso materiale commesso dal pubblico ufficiale, quanto al secondo, per il reato di ricettazione.

Dopo attenta ed accurata istruttoria, esaminati gli atti e sentiti gli incolpati, il Consiglio dell’Ordine, ritenuta la estrema gravità dei comportamenti dagli stessi tenuti sotto il profilo della violazione delle regole deontologiche che sovraintendono alla professione medico-veterinaria, si è determinato ad applicare ad entrambi la sanzione della radiazione dall’esercizio della professione.