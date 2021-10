Asti: presentato allo Spazio Kor “Editoria & Amazon”, il nuovo libro dell’ex imprenditore Riccardo Ruggeri

Nella serata di sabato 23 ottobre, presso lo Spazio Kor in Piazza San Giuseppe ad Asti, è stato presentato in collaborazione con l’Associazione “Gli Argonauti” l’ultimo libro di Riccardo Ruggeri che tratta editoria, comunicazione e nuovi media.

Conversando con Riccardo Santagati, – giornalista, scrittore, blogger e divulgatore – l’autore ha avuto modo di condividere con i presenti il libro incipit (leggibile in meno di mezz’ora sia da destra che da sinistra) che ridiscute il modo di fare editoria: secondo l’imprenditore torinese, infatti, se si vuole che i libri siano letti e non solo pubblicati, si deve fare in modo che essi non richiedano più di mezz’ora del nostro tempo.

“La soglia di attenzione e concentrazione media di un adulto colto – dice – negli ultimi anni si è ridotta drasticamente, e se non si ripensa il modo di fare editoria tenendo conto delle mutate condizioni, il settore rischia l’estinzione. Esempio lampante sono i quotidiani che da più di 1 milione di copie sono passati a meno di 300mila”.

Il discorso è stato il pretesto per aprire un dibattito con il pubblico, che partecipando attivamente ha potuto intervenire per domande o chiarimenti sui temi toccati durante la prima parte.