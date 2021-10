Asti, presentata la stagione 2021-2022 del Teatro Alfieri

E’ stata presentata questa mattina, giovedì 14 ottobre, la Stagione 2021/2022 del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con un ricco cartellone di prosa, musica, danza e arte dal vivo.

Spiegano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alla cultura Gianfranco Imerito: “Il Teatro Alfieri è il cuore pulsante della Cultura di questa città e riaprirne le porte in occasione della Stagione 2021-2022 significa restituire ai cittadini battiti che scandiscono i momenti di bellezza, emozione e aggregazione. E lo facciamo con un cartellone che spazia dalla prosa alla danza, passando per le arti circensi e la musica nelle sue diverse sfaccettature, perché tutti possano avere l’occasione di riabbracciare le proprie passioni e scoprirne di nuove. Nostro partner fondamentale nella costruzione del programma è la Fondazione Piemonte dal Vivo, che ci permette di offrire una programmazione di qualità a 360 gradi, perché ora più che mai è importante che la voce del Teatro arrivi a tutti e che tutti possano trovare una voce nel Teatro”.

Aggiungono il direttore del Teatro Alfieri Angelo Demarchis e il consulente artistico Mario Nosengo: “Non nascondiamo la gioia e la soddisfazione di poter annunciare questa stagione che è un segnale, non solo per noi, di ripartenza e di ritorno graduale alla normalità. Lo facciamo con un cartellone eterogeneo che tocca tutte le discipline, con proposte di qualità eccellente, con un mix di nomi (e titoli) storici ed esponenti del nuovo teatro, molti dei quali erano attesi già dallo scorso anno. Lasciamo parlare il programma e non vediamo l’ora di incontrarci tutti in sala per emozionarci, immaginare, riflettere, riaccendendo quella scintilla, nel cuore e nella mente, che solo il teatro dal vivo sa creare”.

“A distanza di più di un anno dalla prima chiusura degli spazi della cultura, siamo consapevoli di quanto assenza, incertezza, malattia, transitorietà, fragilità continuino a fare parte della realtà con cui ognuno è chiamato quotidianamente a confrontarsi. È per cercare di superare insieme le ferite del recente passato che Piemonte dal Vivo ha dedicato i suoi sforzi a costruire insieme al Comune di Asti una stagione di alto profilo per il Teatro Alfieri. Il Teatro, nella sua natura originaria e alla radice della sua vocazione ad essere rito collettivo, non ha mai smesso di interrogarsi sul senso dell’essere al mondo, sull’opportunità della vita anziché la morte: il Teatro è lo strumento a cui l’umanità che affaccia sul Mediterraneo ricorre da ventisei secoli per leggere e capire se stessa, e tocca ora a noi continuare a farlo insieme, per superare le ferite del recente passato e riappropriarci di uno spazio di verità indispensabile come non mai.” dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 22 ottobre 2021 ore 21 (fuori abbonamento)

BAGNI ARCOBALENO

Giorgio Conte e Alessandro Nidi

Martedì 30 novembre 2021 ore 21 (prosa)

LE LEGGI DELLA GRAVITÀ

Gabriele Lavia e Federica di Martino

Domenica 5 dicembre 2021 ore 21 (prosa)

ARSENICO E VECCHI MERLETTI

Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 21 (altri percorsi)

GELSOMINA DREAMS

blucinQue / Fondazione Cirko Vertigo

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 21 (altri percorsi)

GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Lunedì 20 dicembre 2021 ore 21 (altri percorsi)

CONCERTO GOSPEL

Sunshine Gospel Choir

Sabato 1 gennaio 2022 ore 17 e ore 21 (altri percorsi)

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Melos Filarmonica – Istituto di Musica G.Verdi di Asti

Domenica 9 gennaio 2022 ore 21 (prosa)

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

Mariangela D’Abbraccio, Daniele Pecci

Sabato 15 gennaio 2022 ore 21 (altri percorsi)

GRACES

Silvia Gribaudi

Sabato 22 gennaio 2022 ore 21 (prosa)

LISISTRATA

Amanda Sandrelli

Domenica 30 gennaio 2022 ore 17 (altri percorsi)

IL GENIO DI VIVALDI

Domenica 6 febbraio 2022 ore 21 (prosa)

MIRACOLI METROPOLITANI

Carrozzeria Orfeo

Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 21 (altri percorsi)

DECAMEROCK

Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti

Martedì 22 febbraio 2022 ore 21 (prosa)

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

Arturo Cirillo

Venerdì 4 marzo 2022 ore 21 (altri percorsi)

CONCERTO VERSATILE

Antonella Ruggiero

Martedì 15 marzo 2022 ore 21 (prosa)

NON È VERO MA CI CREDO

Enzo Decaro

Sabato 26 marzo 2022 ore 21 (prosa)

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

Chiara Francini e Antonio Zavatteri

Venerdì 1 aprile 2022 ore 21 (prosa)

NEANCHE IL TEMPO DI PIACERSI

Marco Falaguasta

Sabato 9 aprile 2022 ore 21 (prosa)

NON MI PENTO DI NIENTE

Beppe Rosso, Lorenzo Bartoli, Annamaria Troisi

Giovedì 21 aprile 2022 ore 21 (altri percorsi)

UNO NESSUNO CENTOMILA

Enrico Lo Verso

Venerdì 29 aprile 2022 ore 21 (altri percorsi)

DIAVOLI STORTI

Marcello Murru in concerto

A questo già ricco programma si aggiunge una serie di appuntamenti “extra”:

Sabato 30 ottobre 2021 ore 21 Spazio Kor (fuori abbonamento)

LINCOLN, L’ULTIMO GIORNO

Accademia Perosi

Sabato 6 novembre 2021 ore 21, Domenica 7 novembre ore 17, Teatro Alfieri (fuori abbonamento)

SOLO. THE LEGEND OF QUICK-CHANGE

Arturo Brachetti

Venerdì 12 novembre 2021 Spazio Kor ore 21 (fuori abbonamento)

LA BALLATA DEI MENDICANTI (prima nazionale)

Casa del Teatro 3 – L’Arcoscenico

Domenica 12 dicembre 2021 ore 17 (fuori abbonamento)

CONCERTO

Erika Grimaldi

Domenica 20 marzo 2022 ore 17 (fuori abbonamento)

L’ILLUSIONISTA

Luca Bono

Inoltre verrà annunciata quanto prima la nuova data dello spettacolo fuori abbonamento TANGO FATAL di Tango Company.

Prenotazione abbonamenti:

Abbonamenti a 15 spettacoli (per abbonati passata stagione) dal 26 al 29 ottobre. Obbligatoria prenotazione telefonica per concordare l’appuntamento in biglietteria per rinnovo abbonamento, chiamando i numeri 0141.399057-399040 dal martedì al venerdì con orario 10-14. È possibile acquistare un massimo di 4 abbonamenti a testa;

Abbonamenti a 15 spettacoli per nuovi abbonati dal 2 al 5 novembre;

Abbonamenti a 10 e a 5 spettacoli (per nuovi e vecchi abbonati) dal 9 al 19 novembre.

Vendita singoli biglietti a partire dal 23 novembre. Prevendita biglietti “Bagni Arcobaleno” già aperte, prevendite per Arturo Brachetti “Solo” a partire dal 19 ottobre.

Per informazioni Tel. 0141.399057/399040

www.comune.asti.it – www.teatroalfieriasti.it

Dal 23 novembre prenotazioni online su www.allive.it

Per accedere al teatro è necessaria la certificazione verde COVID-19 salvo nuove indicazioni o disposizioni.

La stagione è resa possibile anche quest’anno grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, oltre che al contributo di Regione Piemonte, MIBAC, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca di Asti.