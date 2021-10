Asti, per il periodo natalizio ritorna la pista da ghiaccio in Piazza Statuto

Sarà un periodo natalizio davvero speciale quest’anno ad Asti.

Nei giorni scorsi è stato presentato il mercatino del Magico Paese di Natale, che per la prima volta sarà ospitato ad Asti, nel frattempo si sta lavorando per riportare la pista da ghiaccio in Piazza Statuto.

Visto il successo degli anni scorsi e il forzato stop dello scorso anno causa pandemia, l’assessore allo Sport, Mario Bovino ha voluto riproporre l’iniziativa nel centro di Asti e la giunta ha approvato la proposta, con la concessione dell’area per il periodo dal 6 novembre al 15 gennaio. Tenendo conto delle operazioni di montaggio, l’obiettivo è quello di aprire la pista in contemporanea all’apertura dei mercatini di Natale.

Invariata la formula che consentirò al Comune di offrire un ulteriore servizio ai propri cittadini e ai tanti turisti che visiteranno la nostra città, senza alcun costo che gravi sulle casse comunali.

Sul sito del comune di Asti è stato pubblicato l’avviso pubblico per ricerca di manifestazione di interesse per la gestione della pista da ghiaccio.