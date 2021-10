Sono stati i prestigiosi portici del cortile del Seminario di Asti ad ospitare il “Tavolontariato” oggi, di domenica 3 ottobre.

Sono state tante le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, una merenda sinoira che è sempre una bella opportunità per incontrarsi, conoscersi meglio, condividere idee e progetti: Lilt, Banco Alimentare, Auser, Apa, Centro Studi Valentina Visconti, Astro, Con Te, San Vincenzo, Il Dono del Volo, One More Life, Pari Opportunità, Alpini, Croce Verde, Croce Rossa, Anteas, Ada, Cif, Alzheimer, Vivere Qui e Ora, Edifico, Avo, Assoalbania, Servizio Civile, Progetto Vita e Volontari Individuali.