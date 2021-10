Asti, le buone pratiche di protezione civile con “Io non rischio”

L’Unità di Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini Sezione di Asti domenica scorsa è stata protagonista attiva in piazza Alfieri nel gazebo allestito in occasione dell’undicesima edizione della Campagna “Io non rischio”.

Le Penne Nere hanno illustrato e condiviso, con i cittadini astigiani le logiche, le finalità e le particolarità delle buone pratiche di protezione civile che partono dal presupposto fondamentale che il rischio di subire danni al verificarsi di un evento naturale come un’alluvione, diminuisce in maniera significativa se lo si conosce e si mettono in pratica comportamenti appropriati.

Tra le molte persone intervenute si è segnalata la presenza del sindaco Maurizio Rasero, dell’assessore allaProtezione Civile del Comune Marco Bona, del funzionario della Prefettura con compiti di Protezione Civile Giorgio Sartor, del commissario capo della Questura di Asti Valerio Coluccio, del ricercatore della Fondazione Cima Andrea Libertino e della funzionaria della Regione Piemonte Dottoressa Mariella Monticone che, si sono intrattenuti con il coordinatore dell’Unità di Protezione Civile ANA Sezione di Asti Ferdinando Beltramo e Silvano Satriano, referente ANA Sezione di Asti e con le numerose Penne Nere presenti nel gazebo.

Ottimo riscontro sui canali social anche in relazione alla Diretta Nazionale con ilcontributo del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, i saluti ed il messaggio del Presidente del Consiglio MarioDraghi e di tutti gli altri interlocutori intervenuti e delle diverse realtà del Sistema Protezione Civile.