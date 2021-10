Asti, lavori davanti al cimitero nella settimana di Ognissanti: sui social monta la polemica

E’ polemica sui social, in particolare su Facebook, per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale che si stanno svolgendo oggi in Viale Don Bianco, proprio davanti al cimitero.

“Non aggiungo altro….. Tempismo perfetto…. Orario di punta alla vigilia di una ricorrenza…..” il commento alla foto che riproponiamo postata nel gruppo facebook Dalla Parte degli Astigiani a cui seguono diversi commenti che evidenziano l’infelice scelta del periodo in cui svolgere i lavori davanti al cimitero, proprio nella settimana in cui si ricordano i defunti e si registra il massimo afflusso dei parenti in visita ai propri cari.