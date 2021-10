Asti, l’atleta Alice Sotero ospite a FuoriLuogo

“Alice Sotero sarebbe dovuta salire sul nostro palco un anno fa, ma come ben sappiamo il secondo lockdown ha nuovamente bloccato tutto: dai luoghi della cultura ai luoghi di sport, dagli spazi della nostra socialità a quelli dedicati alla nostra istruzione. Alice, però non si è mai fermata, ha continuato ad allenarsi ed a puntare dritto il suo obiettivo: quei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo2020 già rinviati di un anno e restati in forse sino all’ultimo, in cui ha saputo emozionare tutta Asti e non solo”.

Con queste parole i gestori del locale FuoriLuogo di Asti (via Govone 15) annunciano una nuova edizione di “La Pinta Sportiva”, il ciclo di incontri a tema sportivo condotto dal giornalista astigiano Davide Chicarella.

Prima ospite, giovedì prossimo 7 ottobre alle19,45, sarà proprio Alice Sotero, “un’atleta da cui abbiamo tanto da imparare, ed a cui potremo tributare il meritato applauso”.

Ingresso consentito esclusivamente con Green Pass. Prenotazioni: eventi@fuoriluogoasti.com