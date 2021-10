Asti, la nuova compagnia teatrale Arkobalengo si presenta con uno spettacolo al Teatro della Torretta 

Sabato 30 ottobre alle 21, al Teatro della Torretta di Asti (piazza Nostra Signora di Lourdes) andrà in scena una nuova compagnia teatrale astigiana, gli Arkobalengo.

“Siamo una compagnia emergente, non dialettale, nata appena un anno fa, composta da cinque attori desiderosi di farsi conoscere e regalare al pubblico sorrisi genuini e spensieratezza a volontà – così si descrivono – Ciascuno di noi vanta, alle proprie spalle, un’esperienza teatrale all’interno di altre Associazioni Culturali Astigiane e porta con sé un bagaglio carico di vivacità e voglia di mettersi in gioco.”

Porteranno in scena la commedia “I panni sporchi si lavano in casa”, scritto e diretto da Sergio Di Grado e Matteo Amerio. Cosa fareste se, inaspettatamente, vi trovaste ad avere per le mani un borsone contenente niente di meno che 500.000 euro? E come reagireste se la legittima proprietaria del denaro, inferocita, piombasse improvvisamente a casa vostra, pretendendone la restituzione con minacce neanche troppo velate? Questo è il rocambolesco dilemma che Tommaso e Giacinto, amici di vecchia data, nonché coinquilini, dovranno affrontare a causa della sbadataggine dell’esuberante e maldestra Agnese, loro domestica e vicina di casa. Una commedia esilarante, con personaggi al limite dell’assurdo e situazioni paradossali che cattureranno l’attenzione del pubblico per l’intera durata della vicenda.

Ingresso a offerta libera con Green Pass. Per prenotazioni chiamare o inviare un messaggio al numero 3929303436