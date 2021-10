Asti, installati cinque nuovi autovelox nelle vie cittadine

Sono stati ultimati i lavori di installazione di cinque nuovi autovelox ad Asti.

I nuovi rilevatori di velocità sono stati installati in corso XXV Aprile, tra il civico nr. 63 e slargo ingresso Parco Rio Crosio, via Conte Verde, primi due stalli auto dopo passo carraio in direzione centro (zona scuola Mazzarello), via Torchio (nella foto) in direzione Corso Savona all’altezza del negozio Despar, corso Alba, in ingresso verso Asti, corso Alessandria, dopo l’intersezione per Via Cendola direzione esterno città.

La posa dei velox è stata fatta dalla ditta Blindo Office Energy.

Si tratta della seconda installazione di velox nelle vie cittadine dopo quelle del dicembre 2019 quando furono installati sei rilevatori in Via Cuneo, Corso Alba, Corso Savona, Corso Ivrea e Viale Don Bianco.