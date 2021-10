Asti, iniziati i lavori per l’ampliamento del poligono Dassori di Via Gerbi

Novità in vista per il poligono di tiro “Gabriele Dassori” sito presso il campo di atletica in Via Gerbi ad Asti.

Grazie agli accordi intercorsi tra il Comune di Asti e la società Junior Pentathlon Asti sono iniziati questa mattina i lavori di ampliamento della struttura sportiva che porterà ad aggiungere alcune postazioni di tiro (che nel pentathlon viene fatto con pistole laser), per un totale di circa una trentina, oltre ad avere uno spazio coperto da una tensostruttura che potrà ospitare fino a quattro pedane per la scherma, altra disciplina del pentathlon moderno per cui lo Junior ha un accordo con la società Club Scherma Associati.

“Lo spazio coperto permetterà ai nostri atleti di potersi allenare anche con condizioni meteo critiche, ma sarà a disposizioni di tutti coloro che utilizzano il campo di atletica, dagli studenti agli atleti delle altre società che già utilizzano il campo” afferma il presidente dello Junior Pentathlon Asti, società che si farà carico dei lavori di ampliamento.

“Come amministrazione comunale in questi anni abbiamo sempre cercato di essere più vicini possibili allo sport, agli atleti e alle società sportive; pur non potendo fare molto dal punto di visto economico, cerchiamo di agevolare chi ha idee e iniziative, come nel caso dello Junior Pentathlon Asti; così quando il presidente Giardullo ci ha parlato della sua idea sul poligono, ci siamo subito messi al lavoro per concedergli il prima possibile le autorizzazioni necessarie” dichiara Mario Bovino, assessore allo sport del Comune di Asti.

“Grazie a questi lavori avremo un impianto sempre più funzionale, che ci consentirà di continuare ad ospitare gara di livello nazionale ad Asti; inoltre come ha detto Giardullo sarà a disposizione di tutti. E’ l’occasione anche per ringraziare lo Junior Pentathlon Asti per il grande lavoro svolto in tutti questi anni con i ragazzi e per aver portare lustro alla nostra città grazie ad Alice Sotero, pentatleta che ha disputato due Olimpiadi, cresciuta propria in questa società e che ha partecipato a Rio 2016 quando era ancora tesserata per lo Junior” prosegue Bovino.

In occasione dell’incontro con i vertici dello Junior l’assessore ha avuto modo di donare proprio ad Alice Sotero, reduce da uno strepitoso quarto posto nella gara di Pentathlon Moderno alle recenti Olimpiadi di Tokio, la prima delle magliette realizzate dagli sponsor del PalaBosca e donate all’assessorato allo Sport con il messaggio “Ripartiamo insieme con lo sport” come riconoscimento per i risultati ottenuti, ringraziandola per il lustro donato alla città e per aver scelto di preparare la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 ad Asti negli impianti sportivi di Via Gerbi.