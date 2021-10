Asti, incontro tra l’amministrazione comunale e gli abitanti del quartiere San Fedele

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comitato San Fedele.

Nella serata di giovedì scorso, 28 ottobre, si è svolto, nei locali del centro civico F. Carie, un incontro tra gli abitanti del quartiere San Fedele ed il Sindaco. All’incontro, richiesto dal Comitato di Quartiere, hanno preso parte anche gli Assessori Bona e Bovino.

Sono stati fatti presenti, da Comitato e cittadini, i principali problemi del quartiere che si possono sintetizzare in sicurezza, viabilità e vivibilità.

Per quanto attiene alla sicurezza, il Sindaco dopo avere illustrato le misure di deterrenza che si stanno prendendo per la città, ha passato la parola all’assessore Bona che ha assunto l’impegno di installare in quartiere due nuove telecamere per la videosorveglianza che svolgano altresì funzioni di deterrenza anche verso quegli episodi delittuosi dì cui, ultimamente ed a più riprese, sono stati vittime gli abitanti dei quartiere. Ci è stato altresì l’impegno di collocare le suddette telecamere in accordo con il quartiere.

Per la viabilità nel quartiere sono stati richiesti dei dossi che fungano da detenente per gli eccessi di velocità che si registrano in alcune vie del quartiere che giungono fino all’effettuazione di vere e proprie gare con tanto di cronometraggio. Si è anche richiesta una migliore tenuta delle vie e dei marciapiedi. il Sindaco sì è anche impegnato a riprendere in mano la questione del ripristino della strada che porta alla tangenziale.

Infine è stato fatto presente la carenza di arredo urbano con particolare ai giardinetti ed alle piante che insistono in quartiere ed alla loro potatura. L’incontro si è svolto un clima altamente collaborativo.