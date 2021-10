Asti, incidente al Palucco: auto si ribalta

Un incidente stradale è accaduto oggi, sabato 30 ottobre, nel primo pomeriggio ad Asti.

In frazione Palucco, sulla strada in direzione San Damiano d’Asti, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, che hanno estratto la persona all’interno dell’autovettura e l’hanno affidata alle cure del personale del 118 accorso sul posto con l’ambulanze.

E’ intervenuta anche la Polizia stradale per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente.