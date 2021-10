Asti, in piazza San Secondo per i diritti e la giustizia sociale verso la “Giornata Mondiale per l’eliminazione delle povertà”

L’associazionismo astigiano si mobilita per i diritti e la giustizia sociale in vista della “Giornata Mondiale per l’eliminazione delle povertà”, rilanciata a livello nazionale dalla Rete dei Numeri pari, in cui confluiscono più di 400 realtà tra associazioni, movimenti, cooperative sociali e sindacati che hanno come obiettivo comune il contrasto a disuguaglianze, povertà e mafie.

Per la prima volta l’umanità è immersa in una crisi inedita che mette insieme crisi di varia natura: ambientale, sanitaria, economica, alimentare e migratoria. Anche nel nostro paese, a un anno e mezzo dalla pandemia, risultano in crescita povertà e diseguaglianze e niente è stato fatto per sradicarne le cause. Di contro si accentua il dislivello tra ricchi e poveri e si diffondono sempre di più la corruzione e il ricatto delle mafie sui territori.

Le reti, i movimenti, i cittadini hanno il diritto di essere ascoltati, soprattutto in fase di attuazione del PNRR, a cui bisogna infondere una visione maggiormente improntata alle idee di uguaglianza e giustizia che ispirano la nostra Costituzione . Tanto più che il Codice di Partenariato europeo impone ai governi di programmare e progettare con le reti sociali proprio la parte dei progetti relativa all’equità.

Asti darà il via alla mobilitazione Venerdì 15 ottobre con un Presidio in Piazza San Secondo alle ore 18, organizzato da tante associazioni e realtà solidali impegnate da anni sul territorio che potranno evidenziare aspetti critici relativi alla situazione astigiana.

La mobilitazione nazionale diffusa, lanciata con un documento redatto da Giuseppe De Marzo di Rete dei Numeri Pari e Gaetano Azzariti, presidente di Salviamo la Costituzione, attraverserà il 16 ottobre molte altre città italiane tra cui Roma, e si concluderà il 17 a Bari in una sorta di staffetta ideale per i diritti, la giustizia sociale, la partecipazione.