Asti, il campione italiano di tennis over 55 ricevuto in Muncipio

Martedì scorso, 5 ottobre, il sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio Mauro Gerbi, vincitore per la categoria over 55, del 67° Campionato Italiani Over, tenutosi a Milano Marittima dal 2 al 16 settembre scorsi.

Il primo cittadino, nel congratularsi per il brillante successo raggiunto nel singolo e per l’ottimo piazzamento nel doppio, ha sottolineato l’importanza dello sport nelle categorie over che continuano a divertirsi mantenendosi in forma senza dimenticare l’aspetto agonistico delle discipline praticate.