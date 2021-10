Asti, dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio per sacerdoti e catechisti della Diocesi

Green pass anche per sacerdoti, catechisti, diaconi e accoliti: dal 15 ottobre il personale della Diocesi dovrà essere in possesso della certificazione verde per svolgere diverse attività tra cui le visite agli ammalati, le lezioni di catechismo e le attività didattiche delle parrocchie.

È quanto stabilito dal Vescovo di Asti Marco Prastaro in un decreto valido sull’intero territorio della Diocesi di Asti.

“L’impegno a collaborare alla vita ecclesiale non può prescindere dal tutelare la salute, soprattutto nelle persone più fragili – si legge nelle motivazioni – per questo il compito della comunità cristiana è adottare tutte le misure atte a ridurre il rischio pandemico”.

All’obbligo di Green Pass rimangono comunque escluse le visite ai fedeli in pericolo di morte in circostanze di urgenza, qualora non fosse possibile ottemperare a quanto stabilito.

Non rientra nei casi di attuazione del decreto la partecipazione alle funzioni religiose e ai servizi liturgici, in quanto materia oggetto di uno specifico accordo tra la CEI e lo Stato Italiano.