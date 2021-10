Asti, dà in escandescenze sul treno per Alessandria: rimandata la partenza

Disagi per i viaggiatori che da Asti devono raggiungere Alessandria con il treno.

Il treno locale delle 14,16 da Asti ad Alessandria non parte a causa di una persona che, dopo essere salita sul treno, ha dato in escandescenze sbattendo i pugni contro il vetro. Non si conoscono i motivi.

Il personale delle Ferrovie ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, mentre tutti gli altri passeggeri sono stati fatti scendere.

Aggiornamento ore 14.32

Sono intervenute due volanti della Polizia, gli agenti sono riusciti a far scendere la persona dal treno che è partito con un ritardo di tredici minuti.