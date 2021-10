Asti, controlli dei Carabinieri in Corso Matteotti: multato un negozio e denunciate due persone

Nell’ultima settimana, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio concentrati soprattutto nella zona di Corso Matteotti da parte del personale del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Asti ha portato al deferimento in stato di libertà di due cittadini stranieri, rispettivamente un trentaquatreenne della Guinea ed un ventitreenne del Gambia.

In due distinte occasioni, nel corso della settimana scorsa, i due sono stati sottoposti a controllo e, dopo alcuni approfondimenti, deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché, entrambi, risultati non in regola con il permesso di soggiorno. Il più giovane dei due, alla richiesta di esibire i documenti d’identità, si è innervosito e si è rifiutato di fornire le proprie generalità e così, solo dopo una perquisizione personale, i militari sono riusciti a reperire il suo documento di identità ed a scoprire la sua illegittima presenza sul territorio nazionale.

Gli stessi servizi di controllo e prevenzione in quella zona, incentrati anche sul controllo del rispetto delle normative anti COVID da parte degli esercizi commerciali, hanno portato a riscontrare delle irregolarità all’interno di un negozio etnico. Sono state infatti elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 800,00 euro per l’omessa indicazione da apporre all’ingresso del locale circa il numero massimo di persone che possono accedere nonché l’omesso utilizzo della mascherina da parte del titolare nonostante la presenza di clienti.