Asti, con Campagna Amica un progetto per la diagnosi della osteoporosi nelle donne

Facendo la spesa con Carta Amica al mercato contadino di Campagna Amica della Coldiretti di Asti, dalla prossima settimana sarà possibile sostenere l’acquisto di una MOC, ovvero un indicatore della densitometria ossea, utile per diagnosticare patologie che determinano riduzione della massa ossea tra le quali l’osteoporosi.

Il progetto è stato presentato oggi in Comune alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, del direttore della Coldiretti di Asti Diego Furia, dell’assessore alle politiche sociali Mariangela Cotto, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Mario Sacco e dal direttore generale dell’ASL Flavio Boraso.

“Abbiamo cercato di coniugare la mission di Coldiretti all’aspetto sociale e di prevenzione sanitaria. Dopo un confronto con l’amministrazione emersa la necessità di dotare la sanità pubblica di una MOC per le donne, costretto oggi a spostarsi su Torino o Alessandria per effettuare una diagnostica di particolare importanza – afferma Furia – questa azione ha una triplice valenza: una campagna di sensibilizzazione che contribuisce all’acquisto dell’apparecchiatura, il coinvolgimento della collettività in un progetto sociale e la scelta di prodotti sani a km 0 per contribuire alla propria salute”

Plauso anche da parte dell’Amministrazione, nelle parole del sindaco e dell’assessore: “grazie a questa iniziativa riusciamo a risolvere un problema lungamente lamentato da tante donne”.

“Anche questa volta la Fondazione farà la sua parte sostenendo la Coldiretti nel raggiungimento di questo importante obiettivo – così il presidente Mario Sacco – abbiamo già fatto molto per l’ospedale in passato come l’acquisto di una recente TAC per il pronto soccorso”.

“Questa iniziativa può costituire la base per una sinergia più ampia nel campo dell’alimentazione – commenta il direttore generale dell’ASL Flavio Boraso – il controllo sulla sicurezza alimentare infatti uno dei compiti in capo all’ ASL”.

Anche il Dono del Volo con la sua presidente Caterina Calabrese e associazione Coldiretti Donne Impresa di Asti, capitanate da Monica Monticone sosterranno questo progetto.

La carta a mica si può trovare presso il mercato contadino di campagna amica in corso Alessandria 271 è presso la sede dell’associazione il Dono del Volo in Piazza Roma 8. Inoltre saranno previste due giornate di distribuzione diretta presso il Municipio e la sede dell’ASL