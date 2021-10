Asti, causa maltempo il Tavolontariato cambia sede

Saranno i prestigiosi portici del cortile del Seminario ad ospitare il “Tavolontariato” di domenica 3 ottobre dalle 17. A causa delle revisioni meteo avverse quindi l’evento non si terrà in piazza Castigliano come precedentemente annunciato.

Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, (Lilt, Banco Alimentare, Auser, Apa, Centro Studi Valentina Visconti, Astro, Con Te, San Vincenzo, Il Dono del Volo, One More Life, Pari Opportunità, Alpini, Croce Verde, Croce Rossa, Anteas, Ada, Cif, Alzheimer, Vivere Qui e Ora, Edifico, Avo, Assoalbania, Servizio Civile, Progetto Vita e Volontari Individuali) potranno entrare dall’ingresso di via Giobert 15. Per eventuali informazioni contattare: 3386642569