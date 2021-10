Asti, bimbo si perde al Borgo: ritrovato dai Carabinieri dopo momenti di apprensione

Domenica pomeriggio, una famiglia peruviana residente nell’Astigiano si trovava al centro commerciale “Nuovo Borgo” di corso Casale.

Mentre i genitori erano impegnati a scegliere i prodotti da riporre nel carrello della spesa, il figlio di quasi quattro anni, approfittando della loro minor attenzione, si allontana da solo. Non appena i genitori se ne accorgono, cominciano subito a ricercarlo tra le corsie, ma del piccolo nessuna traccia. Colti fin da subito da una comprensibile agitazione, anche in considerazione del fatto che il bambino non conosce la lingua italiana, decidono di recarsi al banco informazioni per richiedere aiuto.

Dopo breve giunge, per partecipare alle ricerche, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Portacomaro, i militari si dividono uno resta con la madre colta da malore, l’altro, insieme al padre, inizia a percorrere i vari negozi del centro commerciale. Dopo poco, fortunatamente, il bambino viene rintracciato nei pressi di una rivendita di articoli sportivi, assai agitato e spaesato.

Fondamentale per riportare la tranquillità è stata la conoscenza della lingua spagnola da parte del Carabiniere, fatto che ha permesso di tranquillizzare e rasserenare il bambino anche scherzando sulle sue preferenze in materia di giochi e squadre di calcio.