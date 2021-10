Asti: aspettando Halloween attività, laboratori e degustazioni per bambini e famiglie al Mercato Contadino

Il Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Asti si colora di arancione in attesa della notte di Halloween: domani, sabato 23 ottobre dalle ore 10 alle ore 13, esposizione di antichi Cultivar di Zucche presso l’OrtoAMICO didattico “Gino il Contadino” a cura dell’Azienda Agricola Roberto Sodano (ingresso da viale Pilone) con zucchero filato per tutti i visitatori.

Sabato 30 ottobre, dalle ore 10 alle ore 14, ci sarà invece l’Halloween Party con “I mille volti della zucca”: si tratta di un laboratorio di intaglio delle zucche a cura dell’Azienda Agricola Il Filo Rosso di Corda Paolo con il contest “La maschera più paurosa”. A tutti i visitatori zucchero filato e, dalle ore 12, un assaggio di Risotto alla Zucca. Nell’OrtoAMICO continuerà l’esposizione di Cultivar antichi di Zucche con Roberto Sodano.

La presenza del contadino Sodano sarà una preziosa occasione per conoscere le diverse varietà di zucche, per apprendere quando, dove e come seminarle, ricevere informazioni sulle sfumature dei sapori e sulle proprietà nutrizionali. Uno storytelling conoscitivo adattabile anche ad un pubblico di bambini.

“Con l’inaugurazione dell’OrtoAMICO Gino il Contadino, presso il Mercato di Campagna Amica, il 9 ottobre scorso, Coldiretti Asti ha aperto un nuovo dialogo con bambini, scuole e famiglie all’insegna della conoscenza e della valorizzazione dei prodotti sani e genuini della nostra terra – dichiara Marco Reggio Presidente Coldiretti Asti. “Il nostro proposito è di continuare ad offrire momenti di avvicinamento, anche trasversali, al sano e buono a km0, per bambini, giovani, adulti e famiglie”.

“Con Halloween alle porte, è d’obbligo l’ingresso delle zucche nella rosa delle proposte orticole autunnali, che dall’orto alla tavola si allungano anche al divertimento dei più piccoli – prosegue Diego Furia Direttore Coldiretti Asti. “Le attività ludiche, i laboratori manuali e le occasioni di incontro con i nostri contadini organizzate per sabato 23 e 30 ottobre saranno una rinnovata occasione, divertente e un pochino “spaventosa”, per avvicinare bambini e famiglie al mondo agricolo di Campagna Amica”.