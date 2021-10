Asti: alla scoperta della zucca al Mercato Contadino di Campagna Amica

Ad Halloween arriva lo Zucca Day: dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. Per scoprire i segreti della regina dell’inverno, Mercato Contadino di Campagna Amica Asti organizza per sabato 30 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Halloween Party – “I mille volti della zucca”. Durante la giornata saranno proposte numerose attività; dal laboratorio di intaglio delle zucche a cura dell’Azienda Agricola Il Filo Rosso di Corda Paolo allo zucchero filato in omaggio a tutti i clienti.

Nell’OrtoAMICO continuerà l’esposizione di alcune varietà di zucche, dalla Delica ideale per il risotto, alla Napoletana ottima da fare al forno. I contadini saranno a disposizione per raccontare le caratteristiche delle diverse varietà fornendo importanti consigli su sapori, proprietà nutrizionali e usi in cucina. Dalle ore 12.00, un assaggio di Risotto alla Zucca per tutti i clienti.

“Con l’inaugurazione dell’OrtoAMICO Gino il Contadino, presso il Mercato di Campagna Amica, il 9 ottobre scorso, Coldiretti Asti ha aperto un nuovo dialogo con bambini, scuole e famiglie all’insegna della conoscenza e della valorizzazione dei prodotti sani e genuini della nostra terra – dichiara Marco Reggio Presidente Coldiretti Asti. “Il nostro proposito è di continuare ad offrire momenti di avvicinamento, anche trasversali, al cibo sano e buono a km0, per bambini, giovani, adulti e famiglie”.

“Con Halloween alle porte, è d’obbligo l’ingresso delle zucche nella rosa delle proposte orticole autunnali, che dall’orto alla tavola si allungano anche al divertimento dei più piccoli – prosegue Diego Furia Direttore Coldiretti Asti. “Le attività ludiche, i laboratori manuali e le occasioni di incontro con i nostri contadini saranno una rinnovata occasione, divertente e un pochino “spaventosa”, per avvicinare bambini e famiglie al mondo agricolo di Campagna Amica”.