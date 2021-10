Asti, al via da stasera il Mercato Europeo: quattro giorni di street food, enogastronomia e prodotti tipici

Si apre questa sera, giovedì 28 ottobre, alle 18,30 ad Asti il Mercato Europeo, manifestazione già nota negli anni scorsi come Europa in Festa che torna dopo la pausa forzata dello scorso anno causa covid in una nuova data.

La manifestazione, organizzata da T-Event in collaborazione con Anva e Confesercenti, si terrà come sempre in Piazza Campo del Palio nei giorni 28/29/30/31 ottobre 2021 e come sempre proporrà mercatino, area street food, enogastronomia e prodotti tipici.

L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Presenti 30 stand internazionali e spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road.

Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali.

Ingresso gratuito nel rispetto delle norme Anti-Covid19

Gli orari sono i seguenti

Giovedì dalle 18.30/24.00

Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10:30 alle 24:00